Отчаявшийся принц Гарри обратился за помощью к экстрасенсу

10 января в продажу поступит автобиографическая книга принца Гарри «Запасной». Мемуары внука Елизаветы второй тщательно охраняются, и все-таки небольшая утечка текста в Сеть произошла. Издание «DailyMail» обнародовало фрагмент, в котором мужчина поделился шокирующим откровением. Дело в том, что супруг Меган Маркл обратился за помощью к экстрасенсу. Как выяснилось, на этот отчаянный шаг принц решился не просто так.

В 1997 году весь мир узнал о жуткой трагедии в королевской семье: именно тогда в автокатастрофе погибла принцесса Диана. Гарри так и не смог смириться со смертью мамы, поэтому воспользовался услугами экстрасенса, чтобы пообщаться с ней. По словам медиума, дух Спенсер всегда присутствует рядом с сыном.

«Она говорит, что ты живешь так, как она сама не могла себе позволить. Она хотела такой жизни для себя», — цитирует «ctnews» слова экстрасенса.

Ранее принц Гарри поделился страшными подробностями о военной службе. Подробности читайте в этой статье.