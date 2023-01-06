«Я всегда мог точно сказать»: принц Гарри раскрыл суровую правду

В последнее время все внимание публики направлено на членов королевской семьи, и причиной этого является провокационное поведение Меган Маркл и принца Гарри. Сначала Сассекские выпустили документальный фильм, в котором раскрыли все тайны титулованных родственников, но этого оказалось им мало. Теперь 10 января поступит в продажу автобиографическая книга Гарри «Запасной». Литературная новинка обещает стать настоящей сенсацией, поскольку в анонсе сказано, что это — прозрение и откровение внука Елизаветы второй. Материалы мемуаров тщательно охраняются, но небольшая утечка текста в Сеть все-таки произошла. В обнародованном фрагменте супруг Меган вспомнил свои годы службы в Афганистане.

Принц Гарри провел в армии 10 лет. За такой большой срок мужчина столкнулся со многими неприятными вещами, в том числе и со смертью людей. По словам возлюбленного Маркл, ему приходилось убивать вражеских комбатов. Эти воспоминания навсегда отложились в памяти принца, поэтому он без труда смог назвать число убитых.

«Мое число - 25», — резюмировал Гарри.

Внук Елизаветы второй добавил, что за содеянное он не испытывал стыд.

Ранее стало известно о драке принца Уильяма и Гарри. Во время жестокой потасовки одному из братьев осколки посуды вонзились в спину. Подробности читайте в этой статье.