Борис Корчевников анонсировал последнее интервью Тиграна Кеосаяна перед комой. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о скором выходе последнего интервью с Тиграном Кеосаяном. Он сообщил, что актер стал героем программы «Судьба человека» еще в прошлом году, но интервью не выходило на экраны после новостей о коме Кеосаяна.

Корчевников в анонсе рассказал, как познакомился с актером и режиссером. По его словам, встреча произошла случайно во время отдыха за городом в общей компании.

Телеведущий признался, что Кеосаян никогда не общался надменно, а со всеми был на равных. Даже в те времена, когда Корчевников еще не был знаменит.

«Когда-то мой духовник сказал мне, что идеальное и самое гармоничное состояние — это когда ты совершенно одинаков — перед близким и дальним кругом людей, перед самим собой и перед Богом. Это редчайшее умение: когда все тебя видят таким же, каким тебя видит Бог. Таким был и остался Тигран. С той только разницей, что и он теперь видит Бога таким же, как он есть», — рассказал он.

