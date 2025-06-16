«Мы обе умерли. Но откачали»: звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина вспомнила о тяжелых родах

Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина откровенно рассказала о своем тяжелом пути к материнству. В интервью журналу «Караван историй» актриса призналась, что чуть не умерла во время вторых родов и едва не потеряла ребенка.

Елена Валюшкина прошла долгий и трудный путь к рождению ребенка. Первый брак актрисы с Леонидом Фоминым распался из-за отсутствия общих детей. Когда артистка вышла замуж во второй раз за Александра Яцко, ей поставили страшный диагноз — бесплодие. Но пара не теряла надежду стать родителями, и звезда «Формулы любви» прошла серьезное лечение, которое чуть не стоило ей жизни.

«Я перенесла несколько операций, во время одной случилась моя первая клиническая смерть. Помню, очнулась после наркоза, а врач мне говорит, что нужно переливание крови. „Зачем? Не хочу!“ — заныла я. А он мне: „Детка, ты же была на том свете уже. Случилось второе твое рождение!“» — поделилась Елена Валюшкина.

Тогда актриса и ее супруг решились на ЭКО и прошли четыре процедуры. Когда же Елена Валюшкина уже отчаялась после нескольких неудачных попыток, все получилось. В результате артистка стала мамой дважды: «Я родила двоих прекрасных детей, Васю и Машу, как это ни смешно, естественным способом». Однако обе беременности проткали тяжело, а во время вторых родов знаменитость оказалась между жизнью и смертью. Более того, не выжить могла и ее дочь.

«При рождении Маши мы с ней обе умерли. Она задышала, когда ее поместили в специальный бокс. А я на операционном столе находилась в состоянии клинической смерти от большой потери крови. Но откачали», — заявила актриса.

Размышляя о своей жизни, Елена Валюшкина признается: она многое пережила, но «не сломалась»: «Другой бы отравился, выбросился из окна, спился, но я выбрала иной путь… Я могу иногда поплакать, пожалеть себя, но запретила себе быть несчастной».

Ранее Елена Валюшкина обрадовалась разводу сына: «Когда это случилось, мы выпили. Я очень рада, что она не с нами».