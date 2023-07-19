Отца Леонида Агутина госпитализировали после выступления на юбилее сына

В Москве госпитализировали отца певца Леонида Агутина Николая. Он лежит в кардиологическом отделении одной из столичных клиник.

О госпитализации сообщил Telegram-канал Baza.

88-летний Николай Агутин сам пришел в больницу. У него были жалобы на беспокойный сон, утомляемость, боль в икроножных мышцах.

Врачи решили оставить его в больнице под наблюдением, у мужчины нашли стенокардию.

Примечательно, что несколько дней назад Николай Агутин выступал на юбилее сына, который отмечался 16 июля. Отец музыканта ранее сталкивался с сердечными проблемами, а в 2006 году он пережил инфаркт.

Ранее мы писали, что и самому Агутину потребовалась помощь врачей. Перед концертом в Тобольске он почувствовал недомогание. За два дня медики «подняли» певца, и он смог дать большой концерт. На мероприятии присутствовали более 3600 человек.