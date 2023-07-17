«Очень болел»: врачи спасли певца Леонида Агутина перед концертом в Тобольске

Певцу Леониду Агутину потребовалась помощь врачей перед концертом в Тобольске. Об этом исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом портала Ura.ru.

Музыкант почувствовал себя плохо за два дня до выступления. Его состояние так ухудшилось, что пришлось обращаться к медикам.

«Я вчера приехал совершенно больной, я очень болел. И мне очень помогли ваши (тобольские) медики. Меня за два дня подняли, я сегодня просто как новенький вышел», – поделился звезда.

Артист признался, что даже задумался о том, чтобы остаться в Тобольске. По его словам, он пришел к врачам с рекомендациями, но они сами знали, как лучше действовать.

«Меня послушали, посмотрели, что-то вкололи, что-то сделали», – рассказал Леонид.

Агутин дал большой концерт, на котором было более 3600 человек. СМИ пишут, что певец заставил всех танцевать. Люди вставали со своих мест, чтобы подвигаться под знаменитые треки артиста.

Ранее мы писали о том, почему Леонид Агутин считает себя недостойным Анжелики Варум. В интервью знаменитость рассказал историю знакомства с супругой. Артисты начали работать вместе в конце 90-х годов и прекрасно общались. Тогда Варум была очень популярна и сразу завоевала внимание Агутина. Но он не стремился начать с ней отношения, потому что у нее уже был молодой человек.