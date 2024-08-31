Отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

92-летнего Бедроса Киркорова, отца артиста Филиппа Киркорова, экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник утверждает, что Бедросу стало плохо утром в субботу, 31 августа. Мужчина начал задыхаться, и его помощница сразу же вызвала скорую помощь.

Как пишет Baza, прибывшие на место врачи госпитализировали отца короля поп-эстрады в больницу. По предварительным данным, у него выявили сердечную недостаточность.

Осенью прошлого года врачи отказались делать операцию на сердце Бедросу Киркорову. Медики пришли к выводу, что он может просто не перенести хирургическое вмешательство.

Ранее Бедрос Киркоров хвалил новую сиделку Татьяну. Он рассказывал, что она помогла ему встать на ноги. Артист вновь начал передвигаться самостоятельно. По словам Бедроса, женщина глубоко верующая и регулярно ходит в церковь, а также придерживается нетрадиционной медицины, как и он сам.