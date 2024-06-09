Бедрос Киркоров рассказал, что новая сиделка поставила его на ноги. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

В жизни 92-летнего отца Филиппа Киркорова не так давно появилась новая сиделка — 57-летняя Татьяна. По словам Бедроса Киркорова, женщина заботится о нем с большим трепетом.

«Татьяна — это золотой человек! Она соображает, она военный врач, на подводных лодках работала. Она находит те таблетки, которые БАДы, а врачи — только антибиотики назначают. Она готовит, всегда все природное берет: она крутит кабачок, жарит кабачок, картошку», — рассказал он.

Отец певца добавил, что Татьяна помогла ему встать на ноги. Артист вновь начал передвигаться самостоятельно. По словам Бедроса, сиделка глубоко верующая и регулярно ходит в церковь, а также придерживается нетрадиционной медицины, как и он сам.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров публично обратился к отцу в его день рождения.