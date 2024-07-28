«Отброс»: проигравшая в суде Любовь Успенская вновь прилюдно оскорбила Филиппа Киркорова

Королева шансона Любовь Успенская посетила вечеринку в честь 35-летия певца Анатолия Цоя и прилюдно оскорбила Филиппа Киркорова, которому на днях проиграла в суде.

70-летнюю Успенскую на мероприятии сопровождала дочь Татьяна Плаксина. Артистки подошли к имениннику и не скупились на комплименты.

Журналисты поинтересовались у Успенской, не боится ли она встретить своего «заклятого друга».

«Я же не к нему пришла. Еще не хватало, чтобы я из-за него — это же для него большая честь будет - не пришла к Толику. Толенька - золотой человек, а это – отброс!» - не скрывая раздражения заявила Успенская в беседе с mk.ru.

К слову, Киркоров на день рождения к Цою не приехал, так как в это время находился на съемках фильма в Сочи.

Напомним, поводом для судебного разбирательства стало интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником». Артист потребовал с исполнительницы компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. 22 июля Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее также сообщалось, что Любовь Успенская во время гастролей в Белоруссии спела свой хит «По полюшку» и оказалась в центре нового скандала. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что запретила артистке исполнять эту песню, но она проигнорировала требование.