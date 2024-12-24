«Отбивать кого-либо не планировала»: Синицына впервые раскрыла правду о романах с Бондарчуком и Богомоловым

Актриса Софья Синицына впервые дала развернутый комментарий по поводу новостей о романах с женатыми режиссерами Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым. Она заявила, что ничего, кроме работы, ее с ними никогда не связывало.

Слухи о том, что Синицына начала встречаться с Бондарчуком, появились еще несколько месяцев назад. Тогда же заговорили о том, что артистка также была любовницей мужа журналистки Ксении Собчак. Долгое время Софья предпочитала не реагировать на сплетни. Но недавно ее терпение достигло предела.

В личном блоге актриса обратилась к журналистам и заявила, что в СМИ порочат ее честь, так как информация, которая распространяется, не соответствует действительности. По ее признанию, ее сердце действительно несвободно, но романов с женатыми режиссерами у нее никогда не было.

«Отбивать и уводить кого-либо никогда не планировала, не практиковала, и со всеми этими людьми мне доводилось общаться только по работе. Это переходит какие-то допустимые границы, мне кажется, и шутка становится несмешной», - отметила Софья.

Ранее Ксения Собчак тоже ответила на слухи об изменах мужа Константина Богомолова с Софьей Синицыной.