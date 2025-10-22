«Отбирать у нее ребенка Павел не намерен»: зачем Прилучный вновь собрался судиться с Муцениеце

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова прокомментировала новости о поданной в суд апелляционной жалобе. Она подчеркнула, что разбирательства необходимы не для того, чтобы отобрать у Агаты Муцениеце сына, а из-за нарушений, допущенных судом. Об этом сообщает StarHit.

Юрист рассказала, что лично подала жалобу, но уже давно. За это время Тимофей помирился с мамой и стал вновь жить с ней. По словам Оксаны, Павел не собирается мешать счастью сына и забирать его вновь к себе.

«Тимофей останется жить с мамой, отбирать у нее ребенка вследствие допущенных судом нарушений Павел не намерен. Иными словами, поданная ранее апелляция ни в какой форме и части не говорит о том, что Павел заберет сына у матери или у него имеются таковые намерения», - поделилась Даниелова.

Адвокат отметила, что для Прилучного в приоритете счастье ребенка. А пока он доволен жизнью с мамой, актер не собирается вмешиваться.

Напомним, что сейчас Тимофей живет с мамой Агатой и ее новым мужем Петром Дрангой. Недавно они переехали в дом музыканта. Актриса даже перевела детей в другую школу, которая находится ближе к особняку.

