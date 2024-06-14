«Отбила» у подруги: известны подробности отношений фигуристки Щербаковой с футболистом Шнапцевым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова назвала ложной информацию об отношениях с 20-летним футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Об этом спортсменка заявила в социальных сетях.

20-летняя Щербакова пояснила, что никогда не говорила о своей личной жизни. Она не подтвердила информацию об отношениях с футболистом. Фигуристка считает, что Шнапцев намеренно пытается обратить на себя внимание, запуская ложные слухи.

«Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было, и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала Щербакова.

Как сообщает StarHit, молодые люди познакомились во время футбольного матча в общей компании. Они все-таки встречались в апреле прошлого года.

Инсайдеры отметили, что Максим понравился не только Щербаковой, но и ее подруге. В итоге футболист выбрал Анну. Пару заметили на совместном отдыхе в Дубае в местном отеле и на пляже.

Ранее в СМИ появилась информация, что олимпийская чемпионка больше года состоит в отношениях с 20-летним футболистом.