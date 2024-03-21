Отбил у Шаляпина: бывший участник «Фабрики звезд» сделал Анастасии Волочковой предложение

Певец Егор Иващенко сделал предложение балерине Анастасии Волочковой и подарил ей серьги за 600 тысяч рублей. Сама танцовщица призналась, что сейчас за ней ухаживает артист Прохор Шаляпин, но она открыта для новых отношений.

Бывший участник «Фабрики звезд» поделился, что пообщался с Анастасией в рамках бизнес-конференции «Ценнее денег». Тогда ему удалось завлечь ее и даже пригласить на свидание. Он отметил, что предложил Волочковой выйти замуж, однако не стал раскрывать, что она на это ответила.

Зато дорогостоящие сережки балерина приняла сразу. Правда, отметила, что получать подарки «с удовольствием» стоит дороже. Также она дала шанс новому кавалеру и согласилась поужинать с ним в романтической обстановке.

Сам Егор признался Kp.ru, что очень рад общению с Анастасией, ведь она, по его словам, одна из самых завидных невест России. Впрочем, у него есть конкурент на ее сердце. Прохор Шаляпин уже несколько месяцев ухаживает за артисткой после того, как она разорвала общение с Никитой Джигурдой.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова возместила урон театру Надежды Кадышевой.