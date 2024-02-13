Отар Кушанашвили заявил, что кто-то пытается поссорить его с Лерой Кудрявцевой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на шоу «Каково?».

Журналиста и телеведущую связывали теплые отношения, однако с недавних пор все изменилось. Отар осудил Леру, которая в эфире ТВ облила водой женщину, бросившую ребенка. Узнав о его высказываниях, Кудрявцева затаила на него обиду.

Отар решил сгладить конфликт. В первую очередь, он заявил, что Лера не так поняла его слова. Журналист вспомнил, как неоднократно признавался ей в любви и дарил подарки. По словам знаменитости, его высказывания направлены на то, чтобы Лера была «осторожной в эту непростую эпоху».

Кроме того, Отар считает, что их с Кудрявцевой пытаются поссорить. По его мнению, до телеведущей дошли фразы, вырванные из контекста.

«Я тут же записал Лере ролик, где сказал: «Ты можешь вычеркивать меня из всех заветных списков. Но я тебя любил, люблю и буду любить»», — сообщил журналист.

Ранее Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо Ксении Собчак во время интервью. Подробности смотрите в этой статье.