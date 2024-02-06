Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо Ксении Собчак во время интервью

Телеведущая Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо журналистке Ксении Собчак во время интервью и прочитала молитву.

«Так, как там говорят? Отче наш, да святится имя твое», - проговорила 52-летняя Лера и окропила Ксению водой из пластиковой бутылки.

При этом скандальная журналистка смеялась и только просила не портить ей укладку.

После этого Кудрявцева попросила Собчак выпить немного жидкости из бутылки, заверив, что вода святая.

Завершив шуточную процедуру изгнания демонов из Собчак, Кудрявцева позволила завершить интервью и покинуть ее дом, сообщает Kp.ru.

Ранее мы писали, что телезрители потребовали уволить Леру Кудрявцеву с НТВ после ее выходки в шоу Андрея Малахова. Напомним, она плеснула стакан с водой в лицо многодетной женщины, которая родила и бросила сына в общественном туалете. До пяти лет ребенок воспитывался в детском доме, пока его не забрала приемная семья.