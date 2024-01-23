Отар Кушанашвили вспомнил о выходе в телеэфир после драки

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как однажды вышел в телеэфир после драки. Об этом он заявил в эфире подкаста Антона Штейна на YouTube.

По словам ведущего, однажды он подвергся нападению неизвестных, вследствие чего получил различные травмы.

«У меня рот был полон крови, сломанные зубы и меня выстригли», - вспомнил Кушанашвили.

При этом журналист уточнил, что после ЧП он должен был появиться в эфире телепередачи «Партийная зона». Отар принял решение выйти в эфир, чтобы продемонстрировать своим недоброжелателям, что он не испугался. Артист добавил, что во время съемок у него дрожал голос.

Кушанашвили отметил, что это событие стало его самой главной моральной победой над собой после возвращения из армии. Он также подчеркнул, что после выступления зрители начали громко ему аплодировать.

Ранее Отар Кушанашвили объяснил успех сериала «Слово пацана». По его мнению, зрители нашли ролевые модели в проекте.