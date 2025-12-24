Отар Кушанашвили вспомнил, как Шаляпин называл Гузееву «лошадью Пржевальского»
© Starface.ru
Отар Кушанашвили вспомнил, как Прохор Шаляпин называл Ларису Гузееву «лошадью Пржевальского». Об этом стало известно в эфире шоу «Ностальжи» на VK Видео.
На съемках проекта Прохору предложили поучаствовать в викторине и попробовать угадать, какой заголовок является настоящим. В одном из вариантов прозвучала цитата, которая якобы принадлежит Гузеевой: «Мажу лицо коровьей плацентой». Артист усомнился, что высказывание принадлежит телеведущей. По его мнению, Лариса — интеллигентный человек.
Отар возразил Прохору и вспомнил, как тот сравнивал Гузееву с лошадью.
«С каких пор ты стал считать такой Ларису Гузееву, которую при мне называл лошадью Пржевальского? С каких пор ты подружился с Ларисой Гузеевой?» — возмутился Кушанашвили.
Шаляпин, в свою очередь, пристыдил собеседника и отметил, что они с Гузеевой в хороших отношениях.
«Ой, ну как не стыдно. Дружим ли мы? Да, нормально», — высказался Прохор.
Напомним, летом 2025 года между Прохором и Ларисой возник конфликт на шоу «Перепой звезду». Гузеева раскритиковала номер Шаляпина, усомнившись в его таланте.
