Отар Кушанашвили рассказал о своих сожалениях

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказался о связанных с карьерой сожалениях. Об этом он заявил в интервью Кристине Мединской, опубликованном на YouTube.

Как признался Кушанашвили, он сожалеет, что никогда не пробовал себя в роли ведущего ток-шоу.

«Я думаю, что эти перекрестные допросы, прыжки, если программа не детская, испражнения на сцене, драки — все это мое. Все это в течение двух-двух с половиной часов на ночь глядя, и люди будут говорить: „Почему вы раньше не давали ему такой возможности?“», — поделился журналист.

Шоумен также выразил надежду, что комик Павел Воля однажды пригласит его стать ведущим передачи «Шоу Воли».

«Пусть Паша Воля уступит мне на один выпуск программы место, и вы увидите другого ведущего», — добавил он.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с раком.

Также Кушанашвили признался, что к нему приехала женщина со святой водой и испугала семью.