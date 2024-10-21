«Кто мог дать адрес»: Отар Кушанашвили испугался женщины, которая пришла к нему домой и хотела передать святую воду
© Starface.ru
Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что испугался женщины, которая хотела передать святую воду. Он назвал неприемлемым появление незнакомки на пороге своего дома.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Кушанашвили «Каково?!»
«Сегодня меня и моих домочадцев до смерти перепугала какая-то женщина преклонных лет, которая горела желанием передать мне святую воду», - поделился шоумен.
Он возмущался на видео и говорил, что личное пространство никто не отменял.
«Кто мог дать ей номер дома, подъезда и адрес, я не собираюсь ломать башку на эту тему», - произнес журналист.
Кушанашвили признался, что ценит заботу от поклонников, но считает – переступать черту нельзя. «Никаких приездов домой… Никакой святой воды», - продолжал шоумен.
Кушанашвили говорил, что выпьет кисель жены – это для него святая вода.
«Я не знаю судьбу этой женщины, но я страшно перепугался… Милая дама, больше никогда не повторяйте это, это неприемлемо. Мой дом – моя крепость», - добавил журналист.
Ранее он говорил, что «триумфально закончил борьбу с раком».