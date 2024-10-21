«Кто мог дать адрес»: Отар Кушанашвили испугался женщины, которая пришла к нему домой и хотела передать святую воду

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что испугался женщины, которая хотела передать святую воду. Он назвал неприемлемым появление незнакомки на пороге своего дома.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Кушанашвили «Каково?!»

«Сегодня меня и моих домочадцев до смерти перепугала какая-то женщина преклонных лет, которая горела желанием передать мне святую воду», - поделился шоумен.

Он возмущался на видео и говорил, что личное пространство никто не отменял.

«Кто мог дать ей номер дома, подъезда и адрес, я не собираюсь ломать башку на эту тему», - произнес журналист.

Кушанашвили признался, что ценит заботу от поклонников, но считает – переступать черту нельзя. «Никаких приездов домой… Никакой святой воды», - продолжал шоумен.

Кушанашвили говорил, что выпьет кисель жены – это для него святая вода.

«Я не знаю судьбу этой женщины, но я страшно перепугался… Милая дама, больше никогда не повторяйте это, это неприемлемо. Мой дом – моя крепость», - добавил журналист.

Ранее он говорил, что «триумфально закончил борьбу с раком».