Отар Кушанашвили рассказал, что предвидел скорый крах брака Алсу и Абрамова. Об этом он заявил на YouTube-канале «Каково?!».

По словам журналиста Отара Кушанашвили, он еще давно предупреждал Алсу о том, что ей не стоит выходить замуж за Яна Абрамова.

«Я разговаривал с ней, хотя и с Нюшей разговор такой был, но никто меня не послушал. Я говорил, зачем так рано выходить замуж? Вышла за Яна Абрамова, а мне казалось, она должна выйти за Гэри Барлоу, лидера группы Take That», — заявил он.

Кушанашвили добавил, что в те годы близко общался с певицей и даже приложил руку к тому, чтобы сделать ее известной.

«Я знаком с Яном Абрамовым в гораздо меньшей степени, чем с Алсу, конечно, потому что ее я практически сделал звездой. Я же возил ее на „Евровидение“, она при мне заняла второе место», — объяснил он.

Журналист также осудил звезд, которые выступали за примирение супругов — Филиппа Киркорова и многих других.

Ранее мы писали о том, что Алсу прервала молчание после развода с Яном Абрамовым.