Отар Кушанашвили рассказал, что потратил 1,8 млн рублей на лечение рака. Об этом он признался в YouTube-шоу «За деньги».

В июне 2024 года Отара Кушанашвили госпитализировали с раком кишечника четвертой стадии. Журналист провел в больнице около трех месяцев, поэтому стоимость лечения обошлась ему в копеечку. Как рассказал Кушанашвили, лекарства, которые ему кололи врачи, стоили по 10 тысяч рублей за штуку.

«Мне делали укол в живот, по десятке укол. Уколы длились три месяца. Ежедневные. Утром и вечером. Считайте! А потом насылайте на меня налоговую», — рассказал он.

Если учитывать стоимость в 10 тысяч рублей и срок лечения в 90 дней, то выходит, что журналист потратил не менее 1,8 млн рублей.

Кушанашвили также рассказал, что доплачивал медсестрам больницы.

«Людям нужно платить за работу. Любую работу. Учитывая, что 99% работ в России унизительно для человеческого достоинства низко оплачиваемые», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили раскритиковал Тимму и высмеял страдания Седоковой.