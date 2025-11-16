Хуже Козловского только Петров: Отар Кушанашвили раскритиковал современных актеров

Отар Кушанашвили раскритиковал Данилу Козловского и других современных актеров. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» журналист резко высказался о новой ленте с участием артиста и заявил, что хуже него играет только Александр Петров.

2 октября состоялась премьера детективного сериала «Бар „Один звонок“», главную роль в котором сыграл Данила Козловский. Новую картину не оценил Отар Кушанашвили. Шоумен назвал сериал «худшим зрительским опытом» в своей жизни.

«Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке», — заявил Отар Кушанашвили.

Телеведущий сравнил игру Данилы Козловского с усилиями «[ученика] седьмого класса средней школы № 15 города Кутаиси». По мнению Отара Кушанашвили, «хуже Данилы Козловского» играет только Александр Петров «в отдельных ролях». Как отметил журналист, наиболее удачно в кадре смотрелся блогер Егор Шип, который «переиграл всех», включая Оксану Акиньшину.

Ранее Отар Кушанашвили «разнес» Александра Петрова из-за больших гонораров: «Он говорит, что хочет 50 миллионов… А 100 не хочешь?»