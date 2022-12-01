13:37, 01 декабря 2022
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Отар Кушанашвили прыгнул в толпу, проехал лицом по полу и потерял сознание
Журналист Отар Кушанашвили на концерте в Вильнюсе, будучи в пьяном состоянии, разогнался и прыгнул в толпу. Дальше произошло то, чего он совсем не ожидал – люди расступились и не поймали ведущего.
Кушанашвили лицом проехал по полу. Потерявшего сознание шоумена доставили в больницу.
Спустя время он признался, что этот случай стал для него уроком на всю жизнь. Кушанашвили считает, что тем самым его «поставили на место».
После инцидента у журналиста осталось чувства стыда.
Ранее Кушанашвили высказался о сегодняшней ситуации в шоу-бизнесе. Он обратил внимание на противостояние разных поколений артистов.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:YouTube-канал Азамата Мусагалиева
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: