Отар Кушанашвили прыгнул в толпу, проехал лицом по полу и потерял сознание

Журналист Отар Кушанашвили на концерте в Вильнюсе, будучи в пьяном состоянии, разогнался и прыгнул в толпу. Дальше произошло то, чего он совсем не ожидал – люди расступились и не поймали ведущего.

Кушанашвили лицом проехал по полу. Потерявшего сознание шоумена доставили в больницу.

Спустя время он признался, что этот случай стал для него уроком на всю жизнь. Кушанашвили считает, что тем самым его «поставили на место».

После инцидента у журналиста осталось чувства стыда.

Ранее Кушанашвили высказался о сегодняшней ситуации в шоу-бизнесе. Он обратил внимание на противостояние разных поколений артистов.