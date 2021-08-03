Отар Кушанашвили о молодом поколении звезд: «Эти дети очень плохо закончат»
С ведущим шоу Вячеславом Манучаровым Отар поделился, что сегодняшняя ситуация в шоу-бизнесе его очень расстраивает: он замечает сильное противостояние между младшим и старшим поколением артистов. А главное — большое непринятие друг друга. И привел в пример два громких скандала: между Ларисой Долиной-Валей Карнавал и Ольгой Бузовой-Дмитрием Губерниевым.
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Фото: Личный Instagram @otar.kushanashvili
«Наблюдать за тем, как человек, народный артист, обрушивает такое количество злобы на ребенка, неприятно», — сказал он в интервью. Причиной разлада между поколениями Отар назвал невысокую образованность последних и отсутствие авторитетов: «У детей, кроме того, как снять 3-секундный, напрочь лишенный качественного юмора и самоиронии, ролик, других задач в жизни нет», — добавил Кушанашвили.
Он убежден: нежелание читать книги, развиваться и неуважение к старшим сыграют с молодыми звездами злую шутку. «Эти дети очень плохо закончат», — резюмировал шоумен. Но в агрессии старших звезд он видит другую крайность — фактор «уходящего поезда» и нелюбовь к новым артистам: «Они вдруг схватили всевышнего за бороду и думают, что их должны слушать все. Никто их не должен слушать!».
Затронули тему и запрещенных веществ в шоу-бизнесе. Отар не стал скрывать, что тоже сильно злоупотреблял ими ранее, но смог вовремя остановиться, но потом еще три года приходил в себя: «Я был похож на узника Освенцима», — поделился Отар. Сегодня артист ведет успешные проекты, часто выступает приглашенным критиком в передачах и воспитывает 8-х детей от разных женщин. К их воспитанию он подходит с умом и даже ограничивает использование гаджетов.
Фото и видео: Instagram, Global Press Look
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