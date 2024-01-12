Отар Кушанашвили поддержал Леру Кудрявцеву после расставания с молодым супругом

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал расставание телеведущей и близкой подруги Леры Кудрявцевой с мужем. Пост на эту тему появился в его Telegram-канале.

Кушанашвили отметил, что артистке необходимо «держаться» в непростой для нее период. Вдобавок журналист не стал игнорировать и тему спиртного, которую звезда затронула в посте о разрыве с супругом.

«Лезть в чужие дела негоже, но замечу: именно по этой причине — распада человеческого в человеке — мы с Колей Басковым, Гари Барлоу и Эросом Рамаццоти и держимся подальше от зелья», — написал он.

Известно, что Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. В 2018-м телеведущая родила дочь Машу. Чтобы ребенок появился на свет, знаменитость решила прибегнуть к процедуре ЭКО. Она признавалась, что у нее получилось забеременеть лишь с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан, который был рожден в браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Артистка родила первенца в 1990 году.

Ранее Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Макарова из-за алкоголизма.