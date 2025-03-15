Отар Кушанашвили обвинил во лжи объявивших о романе SHAMAN и Екатерину Мизулину

Отар Кушанашвили резко высказался о романе Ярослава Дронова (SHAMAN) и Екатерины Мизулиной. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий раскритиковал певца за его бурную личную жизнь с двумя разводами и обвинил пару в неискренности.

Недавно мать SHAMAN, комментируя его отношения с Екатериной Мизулиной, заявила, что одобряет выбор певца. Людмила Дронова призналась, что счастлива за сына, который обрел любовь. Однако с идиллией вокруг артиста не согласен Отар Кушанашвили. Журналист «прошелся» по легкомысленному Ярославу Дронову, напомнив о его бурной личной жизни и разводах. Телеведущий обратился к матери певца, призвав ее задуматься о чувствах его бывших жен.

«Людмила, я рад за Вашего сына, рад за борца с безнравственностью в юбке. У меня к Вам один вопрос. Вашему сыну лет кот наплакал. Это уже третий брак в его жизни. Мне кажется ненормальным, что у парня в таком возрасте уже три брака. Но, когда Вы говорите: „Наконец-то он счастлив“, что чувствуют при этом две первые жены?» — высказался Отар Кушанашвили.

Журналист также отметил, что певцу и его матери стоит быть благодарными второй супруге SHAMAN Елене Мартыновой, которая много сделала для успешной карьеры мужа.

Отар Кушанашвили также не скрывает, что не верит в искренность Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной, демонстрирующих свои чувства на публике. Телеведущий подчеркнул, что мать главы «Лиги безопасного интернета» вряд ли будет рада такому зятю, как SHAMAN.

«А саму Екатерину не смущает, что там, где кот наплакал годков прожитых, уже намечающийся третий брак. <…> Правда, мама Екатерины Мизулиной молчит. Видно, она не радуется. <…> Так все устроено: тот, кто занимается демонстрацией своих якобы нежных любовных чувств, на поверку оказывается либо сам бутафорским, либо поддерживающим бутафорские эрзац-чувства. <…> Не верю, не верю я в такие союзы», — заявил журналист.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Собчак раскритиковала SHAMAN за публичный поцелуй с Екатериной Мизулиной с фразой: «Вы же не в „Доме-2“».