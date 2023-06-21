Отар Кушанашвили обвинил Оскара Кучеру в двойных стандартах на фоне критики Лаймы Вайкуле

Актер Оскар Кучера нередко оставляет гневные комментарии в адрес звездных коллег. Не так давно мужчина раскритиковал Лайму Вайкуле и обвинил ее чрезмерном употреблении алкоголя. Узнав об этом, журналист Отар Кушанашвили поспешил встать на защиту артистки.

В эфире шоу «Каково?» Отар указал на то, что Вайкуле не употребляет алкогольные напитки. Также он осудил Оскара за двойные стандарты: артист критикует тех, у кого есть другое гражданство, хотя его сын имеет паспорт США.

«Старичок, она не пьет. Это — камертон вкуса, камертон достоинства», — цитирует StarHit высказывание мужчины из эфира шоу.

Ранее мы писали о том, что певица Лайма Вайкуле с «перекошенным лицом» напугала своим внешним видом. Посмотрев новое фото знаменитости, публика заявила: «Рак вернулся». Подробности читайте здесь.

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