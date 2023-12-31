Отар Кушанашвили нашел повод назвать Настю Ивлееву «циничным существом в юбке»

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что однажды стал гостем программы блогера Насти Ивлеевой. Пообщавшись с ней, он понял, что никогда раньше не видел более «циничного существа в юбке».

Кушанашвили решил прокомментировать скандальную «голую» вечеринку, посещение которой обернулось для многих звезд отменой концертов и удалением из новогодних программ. Он заверил, что блогерша прекрасно знала, что делает и кого приглашает на свое мероприятие.

«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у нее. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — без тени сомнения заявил журналист выпуске авторского YouTube-шоу «Каково?!».

Он также посмеялся над заявлением певицы Лолиты Милявской, которая заверила, что шла именно на художественную выставку. Еще одного гостя скандальной вечеринки – Филиппа Киркорова – журналист сравнил с хамелеоном.

«Настя хотела вас, неразумные, невежественные, приобщить к прекрасному, а вы вон, какую бучу подняли», — посмеялся Кушанашвили.

Он выразил уверенность, что российские знаменитости пытаются копировать стиль жизни западных звезд и напомнил, что в России не любят, «когда люди щеголяют богатством».

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева записала 20-минутное видео, посвященное скандальной «голой» вечеринке. Со слезами на глазах 32-летняя звезда заявила, что готова к «любым исходам», так как потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.