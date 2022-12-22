«Смешали все в кучу»: Агутин внес ясность в свой развод с Варум

Уже долгое время в прессе обсуждается развод Леонида Агутина и Анжелики Варум. Слухи появились на фоне того, что пара перестала вместе появляться на светских мероприятиях, а недавно у музыканта и вовсе вышла новая песня, в которой звучат грустные строки о расставании. Впервые за столько времени Агутин сделал официальное заявление в своем Telegram-канале.

Мужчина заявил, что СМИ распространяют ложные домыслы и выпускают один фейк за другим. Кроме того, он обвинил недобросовестных журналистов, которые не уточнили полученную информацию у его пресс-секретаря. «Смешали все в кучу. Вас можно понять: зарабатывать-то надо, а с известным именем в заголовке больше кликов. Невозможно только понять, куда исчезло уважение к собственным читателям», — возмутился Агутин.

Действительно, в последнее время в интернете слишком много фейковых новостей, поэтому очень важно ориентироваться в потоке информации и понимать, что является правдой, а что — нет.

К слову, поклонники пары с восторгом отреагировали на заявление Леонида и только в очередной раз порадовались за их крепкий союз.

Ранее актер Ярослав Бойко назвал весомую причину развода с супругой. Мужчина не любит распространяться о личной жизни, но на этот раз сделал исключение. Подробности читайте в этой статье.