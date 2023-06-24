Читает потрепанный блокнот и рыдает: что происходит с Михаилом Ефремовым в тюрьме

Уже прошло три года с того ужасного вечера, когда Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил человека. На данный момент актер находится в Алексеевской колонии, однако есть вероятность, что знаменитость в начале 2024 года отпустят домой.

Близкий друг Иван Охлобыстин рассказал, что надеется на освобождение Ефремова, поскольку он нужен миру своим режиссерским талантом.

«Дай Бог, что выйдет. Михаил – больной насквозь», — отметил Охлобыстин.

При этом актер считает, что тюрьма стала спасением для Ефремова. Охлобыстин намекнул, что театральный режиссер мог что-то не то сказать по пьяни и сесть на 20-25 лет.

Сотрудники Алексеевской колонии недавно упомянули, что Михаил Ефремов никогда не расстается с одним старым блокнотом. Оказалось, что это Олег Ефремов оставил запасную книжку сыну перед смертью. О содержимом ее никто не знает, кроме Михаила.

«Бывают периоды, когда он закрывается. Листает какую-то потрепанную книжку и на его глазах проступают слезы, — пояснили сотрудники колонии, пишет PROZVEZD.

Ранее мы писали, что десять лет назад у Михаила Ефремова уже было пьяное ДТП.