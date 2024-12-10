«Сама себя уничтожила»: продюсер высказался об отвернувшейся от России Анастасии Приходько

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил карьерные перспективы отвернувшейся от России после начала СВО певицы Анастасии Приходько. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Смотрите, она сейчас как иноагентка такая. Во-первых, она пыталась усидеть на двух стульях, этого у нее не получилось, потому что ее сразу здесь возненавидели. Безусловно, она раньше зарабатывала в РФ баснословные гонорары благодаря „Евровидению“, она поднялась, подняла достаток и гонорары. Она за это должна быть благодарна России. Но она неблагодарная, так же, как и Света Лобода, они все такие наглые лицемерки. Сейчас концерты она дает, но я думаю, уже не так, как раньше. Она сама себя уничтожила», — поделился медиаменеджер.

В 2009 году в тройку финалистов российского отбора «Евровидения» вошли певица Валерия, группа «Кватро» и артистка Анастасия Приходько. По итогу на конкурсе Россию представляла Приходько. Она заняла 11 место. В тот год конкурс проходил в Москве.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар уехавшей из РФ Светланы Лободы за новогодние корпоративы.