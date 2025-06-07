«Я же Феникс»: Филипп Киркоров вышел в свет после госпитализации и рассказал о здоровье

Певец Филипп Киркоров впервые вышел в свет после сообщений о проблемах со здоровьем. Он пообщался с журналистами на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» и заверил, что полностью восстановился. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Месяц я восстанавливался, меня поставили на ноги. Но я же Феникс», - сказал исполнитель хита «Цвет настроения синий».

В ответ на вопрос представителей СМИ о том, полностью ли восстановился певец после ожогов, он заявил: «Да, а вы не видите?»

При этом Киркоров сразу же проследовал в другой зал и больше не отвечал на вопросы. В ходе церемонии ему вручили «тарелку» в номинации «лучший кавер». Выйдя на сцену, артист заверил, что снова в строю и готов к боям.

«Все еще в топе», - подчеркнул Киркоров.

Когда он вышел к фотографам, то выглядел несколько растерянным и заторможенным. Поп-король выдавливал из себя улыбку и не выпускал из рук вязаный букет люксового бренда, с которым приехал на мероприятие. В итоге помощники забрали у него аксессуар и вручили «тарелку» для фотосессии.