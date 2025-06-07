«Я же Феникс»: Филипп Киркоров вышел в свет после госпитализации и рассказал о здоровье
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Певец Филипп Киркоров впервые вышел в свет после сообщений о проблемах со здоровьем. Он пообщался с журналистами на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» и заверил, что полностью восстановился. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Месяц я восстанавливался, меня поставили на ноги. Но я же Феникс», - сказал исполнитель хита «Цвет настроения синий».
В ответ на вопрос представителей СМИ о том, полностью ли восстановился певец после ожогов, он заявил: «Да, а вы не видите?»
При этом Киркоров сразу же проследовал в другой зал и больше не отвечал на вопросы. В ходе церемонии ему вручили «тарелку» в номинации «лучший кавер». Выйдя на сцену, артист заверил, что снова в строю и готов к боям.
«Все еще в топе», - подчеркнул Киркоров.
Когда он вышел к фотографам, то выглядел несколько растерянным и заторможенным. Поп-король выдавливал из себя улыбку и не выпускал из рук вязаный букет люксового бренда, с которым приехал на мероприятие. В итоге помощники забрали у него аксессуар и вручили «тарелку» для фотосессии.
Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время сольного концерта в Санкт-Петербурге. На артисте загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец продолжил выступление, однако позже стало известно, что рана воспалилась.
Ранее фигуристка Александра Трусова высказалась о двойне, которую предсказывал Киркоров.