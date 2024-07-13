«От страха полились горючие слезы»: звезда сериала «Даешь молодежь!» Анжелика Каширина попала в аварию

Звезда сериала «Даешь молодежь!» Анжелика Каширина попала в аварию. Об этом актриса рассказала в личном блоге.

Накануне Анжелика Каширина вышла на связь с подписчиками в соцсети и призналась, что ее день начался «очень неприятно и горько». Актриса сообщила, что попала в ДТП: в ее автомобиль врезалась грузовая машина. По словам знаменитости, она не пострадала.

«На дороге в меня врезалась грузовая машина. После того, как мою машину ударила эта бандура, у меня от страха, обиды и беспомощности полились горючие слезы… Он стесал весь мой бок с моей водительской стороны, но не задел меня, слава Богу», — поделилась Анжелика Каширина и опубликовала кадры с места аварии.

Актриса отметила, что во время удара водитель грузового автомобиля «не почувствовал, что ударил, и продолжил дальше поворот» вместе с ней в машине. Звезда «Даешь молодежь!» рассказала, что сразу вызвала и «своего психотерапевта» — сестру Кристину Каширину, а виновник происшествия отделался штрафом в 500 рублей и уехал с места происшествия.

«К слову, виновник аварии получил только штраф 500 рублей и благополучно поехал дальше! А мне ждать эвакуатор, везти машину в сервис и далее со всеми вытекающими… Каско у меня нет, не знаю, сколько будет ремонт», — заключила артистка.

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