Актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг перевернулись на машине и улетели в кювет с извилистой дороги

Актриса Наталья Бардо вместе с мужем Марюсом Вайсбергом попали в аварию, в результате которой машина улетела в кювет. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Бардо рассказала, что они ехали по извилистой дороге, где каждые 10-20 метров были резкие повороты. В какой-то момент машину стало заносить и выталкивать в кювет. Как выяснилось, у машины лопнуло колесо из-за резкого перехода с асфальта на гравий при повороте. В результате автомобиль перевернулся и упал на крышу.

«Мы очень боялись, что машина взорвется, поэтому приняли решение очень быстро вылезать. Передние сиденья сильно сдавило крышей. Было, конечно, очень страшно», - поделилась артистка.

Поняв, что все живы и целы, участники аварии начали смеяться - «от стресса», призналась Бардо. Полиция и «скорая помощь» приехали на место происшествия быстро, отметила актриса. После этого они еще около четырех часов провели в полиции. Актриса добавила, что во время аварии ей порезало руку лопнувшими окнами во время переворотов, а у Марюса - царапины от стекол на висках.

«Нас спасли крепкие стойки , которые не дали сдавить салон полностью, и Господь. Могло быть иначе. Берегите себя! Пристегивайтесь! Выбирайте безопасные машины», - добавила 36-летняя Бардо.

Ранее Наталья Бардо прокомментировала слухи о разводе с Марюсом Вайсбергом и заявила, что с каждым годом их отношения становятся только крепче.