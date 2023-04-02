От слез до психолога: как дочь Гогунского пережила конфликт с Хаметовой

Милана Маирко и Хаметова выпустили совместный трек «ЛП», который быстро стал популярным. Девочки дружили и вместе занимались творчеством до внезапного конфликта.

Дочь Гогунского призналась, что Хаметова первая перестала общаться, при этом не объяснила причину. Подруги «не разлей вода» превратились во врагов. На съемках клипа на песню «ЛП» Хаметова холодно себя вела и резко отвечала на вопросы, после чего Милана Маирко села в машину, начала рыдать, а мать решила позвонить психологу.

После работы с психологом певица чувствует себя лучше, однако девочку ждут ещё и судебные разбирательства. Дело в том, что Хаметова в одиночку выступает с песней «ЛП», поэтому поклонники начали думать, что это только ее творчество. Тем самым дочь Гогунского упускает выгодные предложения о работе.

Ранее мы писали, что мама Миланы Стар пожертвовала квартирой родителей ради концерта дочери.