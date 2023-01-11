Мама двенадцатилетней Миланы Стар пожертвовала квартирой родителей ради концерта дочери
Одна из самых популярных блоггерш России, двенадцатилетняя Милана Стар недавно отыграла свой первый сольный концерт.
Молодые родители начинающей звезды, актёр Виталий Гогунский и модель Ирина Маирко готовы, как оказалось, на что угодно. лишь бы у малышки сложилась достойная музыкальная карьера.
В большом интервью, целиком посвящённом творческому становлению молодой Миланы, её мама призналась, что смогла пойти на беспрецедентные меры и даже убедила своих родителей продать квартиру ради того, чтобы у их внучки состоялся большой концерт.
Стоит отдать должное, ещё несколько лет назад о Милане никто не знал, а теперь - каждое её музыкальное видео смотрит в YouTube десятки миллионов людей.
Самой же звёздный маме такой откровенно безбашенный поступок только придал уверенности:
- Иногда стоит наплевать на страх и риски, чтобы получить достойный результат, – признается журналистам Ирина Маирко.