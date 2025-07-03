«От силы стоит 2 тысячи»: Юрий Лоза высмеял продавцов чехла от гитары Андрея Макаревича*

Композитор Юрий Лоза прокомментировал сообщение о том, что чехол от гитары певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) продают на одном из сайтов за миллион рублей. По мнению артиста, покрышка из материи стоит не более 2 тыс.

Комментарий Лозы приводит издание «Абзац».

Музыкант отметил, что на любой чехол можно повесить бирку с указанием имени известного артиста. Более ценный объект, по его мнению, - фото или рукопись.

«Брать миллион рублей за чехол, который от силы стоит 2 тысячи, – это просто смешно… Пусть лучше продают ношеные башмаки или носки от Макаревича*», - высказался Лоза.

Ранее сообщалось, что в России до сих пор продают посуду с рисунками певца. Так, чайный сервиз с изображением котов-музыкантов обойдется в 78 тыс. рублей. Стоимость тарелок с рисунками Макаревича* начинается от 3 тыс. рублей.

*признан иноагентом на территории РФ