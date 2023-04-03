От прежней дружбы ничего не осталось: тесное общение Аллы Пугачевой и Ильи Резника прекратилось

Поэт Илья Резник, известный как автор многих хитов для певицы Аллы Пугачевой, рассказал об их общении после переезда артистки в Израиль. По его словам, от прежней дружбы ничего не осталось.

Резник охарактеризовал отношения с Пугачевой как «нормальные»: конфликта между ними нет, но и «тесного общения», как в былые времена, тоже.

Оба поздравляют друг друга с праздниками и не более того.

«Мы с Аллой всегда поздравляем друг друга с Новым годом, с днем рождения. Пока она меня не поздравила еще», - сказал Резник сайту mk.ru, выразив надежду, что певица еще позвонит.

Из-за отъезда многих артистов, исполнявших песни Резника, поэт лишился части доходов. Он объяснил, что каналы не стали транслировать песни в связи с отсутствием музыкантов в России.

«Мои исполнители уехали за рубеж: Алла, Лайма… Резко упали авторские, а спонсоров у нас нет», - сказал он.

Из-за переезда в другие страны многие звезды не смогли выступить на юбилейном концерте Резника в честь его 85-летия. Те же, кто остались, тоже подводили. Так, певица Любовь Успенская отказалась приезжать, заявив, что в этот день у нее концерт. Певец Дима Билан сообщил, что не выступит, за полчаса до начала.

Ранее сообщалось, что Пугачева стала редко общаться с композитором Раймондом Паулсом.