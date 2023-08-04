От прежнего образа ни следа: Алексей Чумаков показал, что сотворили с его лицом

Российский певец Алексей Чумаков уже десять лет счастлив в браке с экс-солисткой «Блестящих» Юлией Ковальчук. Пара воспитывает двух дочерей. Недавно артист показал, как старшая дочка решила накрасить его губы ярко-розовой помадой. Звездная мама не раз говорила, что характер и чувство юмора девочке достались от папы. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Артисты поженились тайно еще в 2013 году. Через четыре года на свет появилась их первая дочка Амелия. В социальных сетях как Юлия, так и Алексей нередко делятся с подписчиками историями о семье.

Накануне Чумаков выложил забавный кадр, на котором он стоит с накрашенными губами. Певец заявил, что над его внешностью поработала пятилетняя дочка.

«Старшая дочь решила, что так лучше... Значит, так лучше», – подписал фотографию артист.

В марте прошлого года пара признавалась, что думает завести второго ребенка. И вот в начале июля у супругов родилась еще одна девочка. Малышку назвали Алисией.

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