22-летний сын Александра Малинина Фрол расстался с балериной и нашел новую девушку

22-летний сын певца Александра Малинина Фрол разошелся с балериной Анастасией Ужанской после нескольких лет отношений. Молодой человек предъявил новую девушку, но пока он не представляет избранницу подписчикам.

С новой любовью Фрол Малинин отдыхает в Париже. На это обратило внимание издание StarHit.

Отмечается, что мама юноши Эмма Малинина, по всей видимости, одобрила его выбор. Сестра Фрола Устинья также не одинока – не так давно ее парень по имени Зак сделал предложение. Они заняты подготовкой к свадьбе, но дата торжества не раскрывается.

Девушка вовсю делится фотографиями с Заком в соцсетях. Периодически брат и сестра посвящают посты благодарности звездному отцу.

Ранее Эмма Малинина сообщила о подготовке к свадьбе. Она отмечала, что ребята очень взволнованы, но взрослые помогают советом. Вместе с женихом дочери семья отдыхала в Италии, где и обсуждала детали предстоящего торжества. Комментируя подготовку к свадьбе, Малинина говорила: «В этом году у нас пополнение».