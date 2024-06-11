КВН за Ивана Урганта: Эрнст не теряет надежд вернуть телеведущего на Первый канал

Участники КВН попросили вернуть Ивана Урганта и его шоу на Первый канал. Юмористы заявили о своем желании в формате ответа на вопрос, который задал генеральный директор российского вещателя Константин Эрнст.

Telegram-канал Verum Regnum|Наш Regnum пишет, что Эрнст по-прежнему не теряет надежды на возвращение Ивана Урганта на телеэкраны. Для подогрева интереса зрителей к этой теме он использовал в качестве площадки КВН.

Так, гендиректор Первого канала поинтересовался у юмористов из Клуба веселых и находчивых, какие бы старые программы с новыми ведущими они хотели бы увидеть.

«Давайте вернем "Вечернего Урганта" и со старым ведущим», — ответил участник одной из команд под крики и аплодисменты из зала.

Эрнст после этого поставил юмористу и его команде высшую оценку — пять баллов. Таким же образом поступили и другие члены жюри.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что считает несправедливым произошедшее с Ургантом. Она опубликовала пост в своем Telegram-канале на эту тему.