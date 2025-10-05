НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 октября 2025, 18:12
«От нежности никуда не деться»: Анна Седокова показала, с кем проводит вечера

Певица Анна Седокова поделилась трогательным снимком с любимой собакой.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после премьеры мюзикла Басты отправилась домой и поделилась с подписчиками трогательными кадрами с собакой по кличке Маруся.

В личном блоге Анна опубликовала селфи с любимым питомцем породы сиба-ину. Исполнительница хита «Шантарам» не переодеваясь после красной дорожки легла на диван с Марусей.

«Когда ма пришла с работы, от ее нежности никуда не деться», - подписала она снимок.

В кадре Анна в черном топе с провокационной надписью и ярким макияжем крепко прижала к себе собаку.

Поклонников Седоковой удивило, что Анна предпочла домашнюю атмосферу светскому мероприятию. Они отметили нежное отношение певицы к питомцу.

Ранее Анна Седокова заявила, что суперсчастлива и не боится остаться одна — без мужчины рядом. Рядом с собой она хочет видеть избранника, который умеет поддерживать, любить и обожать.

