«От нежности никуда не деться»: Анна Седокова показала, с кем проводит вечера
© Starface.ru
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после премьеры мюзикла Басты отправилась домой и поделилась с подписчиками трогательными кадрами с собакой по кличке Маруся.
В личном блоге Анна опубликовала селфи с любимым питомцем породы сиба-ину. Исполнительница хита «Шантарам» не переодеваясь после красной дорожки легла на диван с Марусей.
«Когда ма пришла с работы, от ее нежности никуда не деться», - подписала она снимок.
В кадре Анна в черном топе с провокационной надписью и ярким макияжем крепко прижала к себе собаку.
Поклонников Седоковой удивило, что Анна предпочла домашнюю атмосферу светскому мероприятию. Они отметили нежное отношение певицы к питомцу.
Ранее Анна Седокова заявила, что суперсчастлива и не боится остаться одна — без мужчины рядом. Рядом с собой она хочет видеть избранника, который умеет поддерживать, любить и обожать.