«От него ждали важного шага»: SHAMAN мог отказаться от победы на «Интервидении» из-за Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) не просто так отказался от голосования на международном музыкальном конкурсе. По данным Telegram-канала «Свита короля», публика ждала, что артист сделает предложение возлюбленной Екатерине Мизулиной, но он пока не готов взять ее в жены.

Как пояснил изданию известный продюсер, многие были уверены, что Дронов решится на важный шаг, но артист явно к этому пока не готов.

«Понимаете, от него долго ждали важного шага, распустили слухи, что он сделает предложение своей женщине. А он не готов пока, это всем понятно. А если не сделать — публика разочаруется», — объяснил он.

Собеседник считает, что Ярослав в итоге поступил красиво и благородно. Кроме того, это решение не повлияло на его личную жизнь.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». В мероприятии приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее Сергей Соседов рассказал, что Дронову, скорее всего, велели отказаться от участия в голосовании. Это решение музыкальный критик назвал правильным.