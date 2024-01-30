От него разило перегаром: партнер по фильму сильно расстроил Ирину Безрукову

Однажды коллега по цеху расстроил актрису Ирину Безрукову на съемках. Знаменитость вспомнила случай, как тот пришел сниматься в сцене с поцелуем после бурной ночи. От мужчины разило перегаром, передают «Известия».

Безрукова имеет большой опыт съемок в кино. Ей приходилось делать массу вещей, чтобы перевоплотиться для той или иной роли. Однако был случай, когда Ирина отказалась терпеть условия, в которых пришлось бы сниматься.

Все дело в том, что партнер Безруковой пришел на съемочную площадку после бурной ночи. От мужчины пахло перегаром прямо перед сценой с поцелуем. Тогда актриса решила поговорить с коллегой. Тот извинился перед коллегой и заявил, что совершенно забыл об этом совместном фрагменте. Чтобы исправить ситуацию, мужчине пришлось приложить некоторые усилия.

Ранее Безрукова сообщила о появлении мужчины в жизни. Она рассказала об этом, подводя итоги года.