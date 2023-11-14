Mash: стилист Данилов написал заявление на Дану Борисову, обвинив ее в клевете

Стилист Александр Данилов написал заявление на Дану Борисову, обвинив ее в клевете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, телеведущая угодила в новый скандал. В недавнем прошлом Борисова воспользовалась услугами Данилова, однако результат преображения ее не обрадовал. Дана заявила, что «этот шарлатан» сжег ей волосы. При этом Данилов уверяет, что светская львица пришла к нему уже с испорченными волосами. Более того, стилист рассказал об угрозах, поступивших в его адрес от Борисовой. Из-за этого ему пришлось обратиться за помощью в полицию. Александр обвинил Дану в клевете и репутационном ущербе.

На данный момент ни Борисова, ни ее официальные представители никак не комментировали ситуацию.

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