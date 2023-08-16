От миллиона рублей: сколько Светлана Бондарчук заплатила за рождение сына в 54 года

Врач-репродуктолог Ринат Темирбулатов заявил, что стоимость услуг суррогатной матери зависит от агентств, но в среднем цена начинается от 1 млн рублей. Напомним, 15 августа бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана сообщила о рождении сына – детали она не раскрывает, но в 54 года знаменитость могла воспользоваться услугами сурмамы.

Врач рассказал: это может сделать не каждая женщина, здесь учитывается не ее желание, должны быть медицинские показания.

«Это или показания со стороны женской репродуктивной системы, или проблемы с вынашиванием, либо полностью его невозможность», - сообщил врач сайту Woman.ru и добавил, что возраст не показатель.

Тимирбулатов напомнил, что после 43 лет у женщины наступает критический возраст и зачать ребенка сложно. В случае наличия биоматериала можно подключить сурмаму.

Говоря о стоимости услуг, медик заявил: «Если включено сопровождение, родоразрешение, то ценник повышается до 3-5 млн рублей… Где-то может быть дороже, но это не десятки миллионов точно».

Напомним, Бондарчук три года состоит в браке с Сергеем Харченко. Оказалось, что последние полгода пара скрывала рождение ребенка.