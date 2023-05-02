«От меня понесла»: объявивший о новом романе Филипп Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

56-летний Филипп Киркоров является отцом двоих детей. И дочь, и сын артиста появились на свет путем суррогатного материнства. Певец души не чает в Алле-Виктории и Мартине, однако с их рождением он не поставил крест на личной жизни, и недавно он объявил, что спустя долгое время обрел любовь.

Имя таинственной избранницы Филипп не раскрывает, но признается, что она делает его по-настоящему счастливым. Более того, в том числе из-за новых отношений Киркоров решился лечь под нож пластического хирурга, ведь хотел, чтобы возлюбленная испытывала эстетическое удовольствие, глядя на него.

По словам исполнителя, его роман настолько серьезный, что он даже уже живет вместе со своей новой спутницей, а также лично он задумывается о том, чтобы стать отцом в третий раз. Об этом он неоднократно намекнул на съемках финала шоу «Маска», в котором являлся председателем жюри. Один из приглашенных гостей – Аист – натолкнул поп-артиста на откровения. Он ответил на вопрос Тимура Родригеза, ждать ли пополнение в его семье, что как раз думает об этом.

Мнение по поводу еще одного ребенка Филипп решил также узнать у отца, который сидел в зрительном зале, но певица Валерия подметила, что спрашивать поздно, ведь аист уже прилетел. Маска подтвердила это и заявила, что уже приносила детей Киркорову. «От меня понесла. От меня все носят!» - сказал Филипп Киркоров.

Отметим, что под маской Аиста скрывалась Анита Цой, которая уже появлялась в четвертом сезоне шоу в костюме Хомяка. А вот победителями 2023 года стали Мамонтенок и Скорпион, за которыми скрывались Дима Билан и Сергей Лазарев.

Ранее исполнитель хита «Снег в океане» рассказал, как обманывал членов жюри в проекте.