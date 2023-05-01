40-летний Сергей Лазарев изображал женщину и носил каблуки, чтобы обмануть жюри «Маски»

На днях состоялся финал шоу «Маска», который весьма удивил публику. Дело в том, что на этот раз члены жюри не смогли выделить одного участника, поэтому победу между собой разделили Дима Билан и Сергей Лазарев. Артисты имели разную тактику: если исполнитель хита «Молния» старался никого не обманывать, то близкий друг Топалова тщательно скрывался, чтобы жюри его не узнали. О своих хитростях Сергей подробно рассказал в беседе с изданием StarHit.

По словам певца, ему удавалось почти весь сезон «водить членов жюри за нос». Для этого он не только надевал каблуки, но и исполнял «сложные женские вокальные партии». Вот почему долгое время звездные коллеги не понимали, кто находится под маской Скорпиона: мужчина или женщина.

«Самое неудобное — высокие каблуки, потому что мне приходилось танцевать, прыгать, бегать. Я понял, что жюри уходят в дебри, не называют близко даже мое имя», — высказался Лазарев.

Кроме того, многие участники проекта неоднократно жаловались на тяжесть костюма и потерю веса из-за этого. Подобной участи не удалось избежать и Сергею. Артист заявил: за каждую передачу он терял 2 кг.

Ранее после победы в «Маске» Дима Билан заявил о визите к остеопату и пожаловался на здоровье. Артист внезапно обмолвился: «Думал, что сейчас свалюсь». Полное высказывание мужчины читайте в этой статье.