«От математики я в ужасе»: Полина Гагарина не справилась с домашним заданием 8-летней дочери

Певица Полина Гагарина вышла на связь с поклонниками в личном блоге и пожаловалась на сложные домашние задания, которые задают в школе ее восьмилетней дочери Мие.

Исполнительница хита «Колыбельная» пришла в ужас о того, какие задачи по математике приходится решать второкласснице.

«Но от математики я в ужасе! Я только с пятого раза поняла, о чем речь», — призналась Гагарина.

Она также показала кадры, на которых вместе с дочерью делает задание по русскому языку. Девочка старательно выводила буквы в тетради и поинтересовалась у звездной матери, как перенести на другую строчку слово кузнечик.

«А можно сделать кузнеч, а -ик перенести?» - задала вопрос Мия.

В ответ Полина утвердительно кивнула и произнесла: «подумай».

Пользователи Сети отметили трудолюбие девочки и высмеяли Гагарину за то, что считает сложными задачи для второклассников.

«Все, что надо знать об уровне селебов», - с иронией отметили комментаторы.