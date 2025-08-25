«От машины ничего не осталось»: звезда «Две судьбы» сломала обе ноги в страшном ДТП

Актриса Екатерина Семенова попала в аварию, когда возвращалась с гастролей из Казахстана в Самару. Звезда сериала «Две судьбы» рассказала, что сломала обе ноги в результате ДТП, но не почувствовала сильной боли.

Водитель машины, в которой ехала Семенова заснул за рулем — в результате автомобиль попал в лобовое ДТП. Екатерина вспомнила, что в этот момент дремала, а ее ноги лежали в специальном дорожном гамаке.

«В аварии его разорвало, скорее всего, он мне ноги и сломал, — поделилась воспоминаниями Семенова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. — Я проснулась и поняла, что это авария. Я сгруппировалась, было два удара. От машины ничего не осталось».

После аварии актриса подумала, что получила ушибы, поэтому она отказалась ехать в больницу и полетела в Москву. Оказавшись в столице, Семенова пошла в травмпункт по настоянию родственников. В медучреждении Екатерина была удивлена — оказалось, что у нее сломаны обе ноги.

Актриса приняла перелом за ушиб из-за отсутствия сильной боли. В итоге Екатерине наложили гипс, с которым она проходила две недели.

Недавно Екатерина Семенова вышла в свет с новым возлюбленным — коллегой по театру Владимиром Виноградовым.